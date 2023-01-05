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Ek zam yetersiz!

Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı Mahmut Sunay Kabayel 2023 Ocak-Haziran arası memur ve emekli maaş oranlarında yapılan ek zammın yetersiz olduğunu söyledi.

05 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Ek zam yetersiz!

Kabayel yaptığı yazılı basın açıklamasında; “ Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 Ocak-Haziran arası memur ve emekli maaş zam oranlarının yüzde 16,4’den yüzde 25’e yükseltildiğini açıkladı. Yüzde 25 olarak belirlenen Ocak zammının içerisinde yüzde 8,4 enflasyon farkının olduğu hesaba katıldığında altı aylık memur ve emekli zam oranının yüzde 16,6’da kaldığı, ek zammın ise yüzde 8,5 olduğu görülmektedir. Açıklanan bu rakam yüzde 122,93 olan yeniden değerleme oranı, asgari ücrete yapılan yüzde 55’lik artış ve ekonomik gerçeklerle karşılaştırıldığında memurların beklentilerini karşılamaktan uzak kalmıştır.  Yapılan ek zam yetersizdir. Ek olarak verilen zammın anlamlı hale gelmesi için enflasyon farkı hesabına dâhil edilmemesi gerekmektedir.  Uzun zamandan beri gündeme getirdiğimiz ve ilk defa Türkiye Kamu-Sen’in dillendirdiği ek zam ve refah payı konusu tekrar değerlendirilmelidir. Memur ve emeklilerimizin 2022 yılındaki kayıplarını karşılamak, 2023 yılında alım güçlerini artırmak noktasında, ek zammın miktarı gözden geçirilmeli,  memur ve emeklilerimizi rahatlatacak bir düzenleme yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Ek Zam Yetersiz
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