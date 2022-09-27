Ek tribün yapıldı

İl Müdürlüğü tarafından dış sahaya 50 kişilik tribün inşa edildi. Geçici olarak inşa edilen tribün 2022-2023 sezonunda Yozgat’a gelen deplasman takımlarının taraftarları tarafından kullanacak. Spor güvenliği toplantısına alınan karar doğrultusunda kurulan tribün Yozgat Stadyumunun açılması sonrasında tekrardan kaldırılacak.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta ilk maç ise 2 Ekim Pazar günü Yozgatspor 1959 FK ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynanacak. »Haber Merkezi