Eğlenerek tanıdılar

İlk kez geldikleri kütüphaneyi tanıyan öğrenciler kitap sevgisini aşılamak için çeşitli etkinlikler yapıldı.

Çandır Etüt Merkezi tarafından yapılan açıklamada “Okuyan ve Öğrenen Okul Etkinliğimizde bu hafta da Çandır Anaokulu öğrencilerini ağırladık. İlk kez kütüphaneyi tanıyan minik dostlarımıza kitap sevgisini aşılamak için çeşitli etkinlikler düzenledik. Öğretmenlerimizden masallar dinledik. Şarkılar söyledik, hayallerimizi çizdik, pamuk şekerlerimizle film izledik, çok güldük, bolca eğlendik. Çandır Etüt Merkezi olarak her kademeden öğrenciye ulaşmaktan çalışmaları ve öğrenmeleri için ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kahkahaları ile Etüt Merkezimizi renklendiren minik dostlarımızı yine bekleriz. Katılım ve katkı sağlayan değerli velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.” denildi. »Haber Merkezi