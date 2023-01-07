Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01

Eğlenerek tanıdılar

Kaymakam Tugay Cingirt ve Çandır Anaokulu öğrencileri, Çandır Kaymakamlığı tarafından oluşturulan etüt merkezini ziyaret ettiler. 

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Eğlenerek tanıdılar

İlk kez geldikleri kütüphaneyi tanıyan öğrenciler kitap sevgisini aşılamak için çeşitli etkinlikler yapıldı.
Çandır Etüt Merkezi tarafından yapılan açıklamada “Okuyan ve Öğrenen Okul Etkinliğimizde bu hafta da Çandır Anaokulu öğrencilerini ağırladık. İlk kez kütüphaneyi tanıyan minik dostlarımıza kitap sevgisini aşılamak için çeşitli etkinlikler düzenledik. Öğretmenlerimizden masallar dinledik. Şarkılar söyledik, hayallerimizi çizdik, pamuk şekerlerimizle film izledik, çok güldük, bolca eğlendik. Çandır Etüt Merkezi olarak her kademeden öğrenciye ulaşmaktan çalışmaları ve öğrenmeleri için ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kahkahaları ile Etüt Merkezimizi renklendiren minik dostlarımızı yine bekleriz. Katılım ve katkı sağlayan değerli velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.” denildi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 17:05
Anahtar Kelimeler:
Çandır KaymakamlığıTugay CingirtEtütmerkeziÇandırEğlenerek Tanıdılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borçlanma yetkisi Köse’de
Borçlanma yetkisi Köse’de
Şube başkanları toplantısı
Şube başkanları toplantısı
Kan bağışı kampanyası
Kan bağışı kampanyası
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Yapılan zam memnun etmedi!
Yapılan zam memnun etmedi!
Ek zam yetersiz!
Ek zam yetersiz!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim