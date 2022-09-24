Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.281,61
ALTIN
973,15
DOLAR
18,42
STERLİN
20,00
EURO
17,85

Eğlenceli dakikalar geçirdiler

Saraykent ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, okul ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. 

24 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Eğlenceli dakikalar geçirdiler

2022-2023 yılı eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte okul ziyaretlerine devam ediyor. İlçe Milli eğitim Müdürü Doğan’a, Şube Müdürü Rıza Uslu eşlik etti. Saraykent Mehmet Akif Ersoy Anaokulunu ziyaret eden Doğan, öğrenciler ile bir araya gelerek eğlenceli dakikalar geçirdi. Öğrenciler ile sohbet eden Doğan, oyunlar oynayarak öğrencilerle unutulmaz anlar yaşadı. 
Okul idarecileri ve öğretmenlere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için iyi dilek temennilerinde bulunan Doğan, okula yeni başlayan öğrencilere ‘okula hoş geldiniz’ dedi. Minik öğrencilerle sohbet edip oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçirdikten sonra ziyaretlerini sonlandırdı. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Eğlenceli Dakikalar Geçirdiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Baş taçlarımıza yeni yer’
‘Baş taçlarımıza yeni yer’
iade-i ziyaret
iade-i ziyaret
5 ilde operasyon
5 ilde operasyon
işlevsel bir hizmet binası
işlevsel bir hizmet binası
YALNIZCA 112!
YALNIZCA 112!
Eğitim yılı hayırlı olsun
Eğitim yılı hayırlı olsun
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim