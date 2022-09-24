Eğlenceli dakikalar geçirdiler

2022-2023 yılı eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte okul ziyaretlerine devam ediyor. İlçe Milli eğitim Müdürü Doğan’a, Şube Müdürü Rıza Uslu eşlik etti. Saraykent Mehmet Akif Ersoy Anaokulunu ziyaret eden Doğan, öğrenciler ile bir araya gelerek eğlenceli dakikalar geçirdi. Öğrenciler ile sohbet eden Doğan, oyunlar oynayarak öğrencilerle unutulmaz anlar yaşadı.

Okul idarecileri ve öğretmenlere 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için iyi dilek temennilerinde bulunan Doğan, okula yeni başlayan öğrencilere ‘okula hoş geldiniz’ dedi. Minik öğrencilerle sohbet edip oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçirdikten sonra ziyaretlerini sonlandırdı.

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