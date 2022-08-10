Eğitimler online

KOSGEB Girişimcilik Eğitiminin, e-devlet üzerinden online olarak yapıldığını bildiren KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, “Girişimcilik eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş modeline dayalı olarak kuracağı işletmelerinin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenen bir eğitim programıdır. Girişimcilik eğitimleri herkesin kullanımına açık olup, başvuru ve katılım ücretsizdir. Üstelik eğitimler, elektronik ortamda 7/24 esasıyla yapıldığından, girişimci adayları günün her saatinde girişimcilik eğitimine katılım sağlayabilirler. Girişimci adayı, https://lms.kosgeb.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve e-devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak online olarak eğitime katılım sağlar” dedi.

GİRİŞİMCİLİK BELGELERİ E-DEVLET SİSTEMİNDEN ALINACAK

Girişimci adayların kuracağı işletmesinin faaliyet alanlarına göre önce geleneksel girişimcilik eğitimini sonra da ileri girişimci eğitimini tamamlayacaklarını belirten Işık, “Eğitimini tamamlayan adaylar girişimcilik belgelerini e-devlet sisteminden alacaklardır. Adayların, girişimcilik eğitimini tamamlamadan önce işletmelerini resmi olarak kurmaları halinde bu kişiler girişimcilik destek programına başvuru yapamazlar. Yani girişimci adayları, kendi işini resmi olarak kurmadan önce başvuru yapmak istediği programa yönelik olarak geleneksel girişimci eğitimi ve ileri girişimci eğitimini tamamlayacaklardır” diye konuştu.

Verilen eğitimlerin amacı ile ilgili bilgi veren Işık, “Geleneksel girişimci eğitimi, girişimci adaylarının iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve iş fikirlerine yönelik iş modelini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla yapılmaktadır. Bu eğitim, ticaret ve hizmet sektörlerinde kendi işyerini açmak isteyen girişimci adaylarına yöneliktir. İmalat ve bilişim sektörlerinde kendi işletmesini kurmak isteyen girişimci adayları da ileri girişimci eğitimini tamamlayacaklardır. Ancak, girişimci adaylarının ileri girişimci eğitimine katılabilmek için önce geleneksel girişimci eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir. İleri girişimci eğitiminde yenilikçi, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeylerindeki imalat sektörlerinde veya bilişim sektöründe faaliyet gösterecek girişimci adaylarına ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin kazandırılması amaçlanmıştır” şeklinde konuştu.

Işık son olarak, “Ayrıca ‘İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda’ yer alan sektörlerde işyeri açarak, ülkemizin küresel piyasalarda rekabet edebilmesine olanak sağlayacak, ihracat kabiliyeti olan, istihdam potansiyeli yüksek, marka değeri oluşturabilecek, yenilikçi ve teknoloji alt yapısına sahip sektörlerde yer alan işletmelerin sayısının artırılması da hedeflenmektedir. Kendi İşletmesini kurarak kendi işinin patronu olmak isteyen girişimci adaylarımız, girişimcilik destek programı ve girişimcilik eğitimi hakkında ayrıntılı bilgileri KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alabilirler.” ifadelerine yer verdi.

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