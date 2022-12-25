Eğitimler devam ediyor



Eğitimde Çandır ve Çayıralan ilçelerinde görev yapan öğretmen ve okul idarecilerine e Twinning - ESER, TÜBİTAK, Bilim Söyleşileri ve TEKNOFEST başvuru sürecine yönelik konular ele alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Valilik koordinasyonunda planlanan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan ESER Projesi kapsamında; Yozgat’ı her alanda başarı ile temsil etmek için fedakarca çalışan ve destek veren ilçe, okul ve kurum yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.” dedi.

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