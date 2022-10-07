Eğitimler devam ediyor

Plan dahilinde Yozgat genelinde her okuldan en az iki öğretmenin katılımı ile 634 öğretmene eğitici eğitimi verildi.

İl geneli eğitim alan öğretmenler okullarında Aile Okulu Eğitimlerini başlatmış olup, 965 veliye seminer verdi.

Kursların eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmen ve velileri kurslara davet etti. »Haber Merkezi