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Eğitimler devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Okulu Projesi kapsamında Mersin'de yapılan eğitici eğitime Yozgat’tan da 7 öğretmen katılım sağladı.

07 Ekim 2022 Cuma 02:11
Eğitimler devam ediyor

Plan dahilinde Yozgat genelinde her okuldan en az iki öğretmenin katılımı ile 634 öğretmene eğitici eğitimi verildi. 
İl geneli eğitim alan öğretmenler okullarında Aile Okulu Eğitimlerini başlatmış olup, 965 veliye seminer verdi. 
Kursların eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmen ve velileri kurslara davet etti. »Haber Merkezi 

Son Güncelleme: 06.10.2022 18:22
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Eğitimler Devam Ediyor
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