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Eğitimin neferleri öğretmenler

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Yaşar Taşdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

25 Kasım 2022 Cuma 02:11
Eğitimin neferleri öğretmenler

Aileden sonra okulların ikinci yuva olduğuna değinen Başkan Taşdemir, “Eğitimin yanında öğretiminde yürütüldüğü hayatımız boyunca zamanımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz yerlerdir okullar. Okul, öğrenci ve öğretmenle vardır. Öğretmenlerin hayatımızdaki rolü ve misyonu hiçbir zaman göz ardı edilemez.
İlkokul yıllarından başlayarak sosyal, fiziksel ve mental gelişimimizin mimarları öğretmenlerimizdir. Şefkat, sevgi, sevme ve sevilme gibi duyguları bizlere aşılayanlar öğretmenlerimizdir. Doğaya karşı duyarlı olma, insanlara saygı duyma, milli ve manevi değerlerimize sıkı sıkıya sarılmayı hayatta mücadele etmeyi öğretmenlerimiz öğretirler. Çocuk yaşta rol-model aldığımız kişiler öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz yeri gelir anne olur, yeri gelir baba olurlar. Ailemizin bizleri güvenle teslim ettikleri eğitim hayatımızda başarılarımız için bize destek olan öğretmenlerimizdir.
Ülkemizin dört bir yanında, bayrağımızın dalgalandığı her yerde görev yapan fedakâr öğretmenlerimizdir. Topluma ve millete faydalı bireyler yetiştirenler, insanların cehalete karşı eğitenler öğretmenlerdir. Başta şehit olmuş öğretmenlerimize ve ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.” mesajında ifadelerine yer verdi. 
»Haber Merkezi

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Eğitimin Neferleri öğretmenler
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