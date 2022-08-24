Eğitime hazır

Okullarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yoldaş Fatih İlköğretim okulunu ziyaret etti. Ziyarette Yoldaş’a, Şube Müdürü Ahmet Karakaş eşlik etti. Tamirat ve tadilat işleri başlatılan Fatih İlköğretim okulunda incelemeye yapan Yoldaş, eksikliklerin giderildiği ve okulun eğitim ve öğretime hazır olduğu bildirdi. Yoldaş, “Okul müdürümüzü gayretlerinden dolayı tebrik ediyor, desteklerinden dolayı kaymakamımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcımız Fatih Erdoğan’a şükranlarımızı sunarım” dedi. »Haber Merkezi