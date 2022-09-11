Eğitime hazır

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlıklarının bütün okullarda tamamlandı bildirdi.

Müdür Korkut konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları bütün okullarımızda tamamlandı. Pazartesi günü öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Okullarımızın eğitim öğretime hazır hale gelmesinde emeği geçen okul müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize ve personellerimize teşekkür ederiz.” dedi.

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