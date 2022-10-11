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EĞİTİME ENGEL YOK

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Okulu Projesi yıl boyunca devam edecek.

11 Ekim 2022 Salı 02:11
EĞİTİME ENGEL YOK

Yetkililerden edinilen bilgilere göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından toplumun temeli aileyi güçlendirmek amacıyla başlatılan Aile Okulu Projesi kapsamında 20-24 Haziran tarihleri arasında Mersin Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde yapılan eğitici eğitimine Yozgat’ı temsilen yedi öğretmen katılım sağladığı ve eğitimi başarı ile tamamladığı bildirildi. 
Eğitici eğitimini tamamlayan öğretmenlerin, plan dâhilinde Yozgat genelinde her ilçe ve her okuldan en az iki öğretmenin katılımı ile 669 öğretmene “Aile Okulu Eğitici Eğitimi” kursu açıldığı ve il geneli eğitim alan öğretmenlerin görev yaptıkları okullarında “Aile Okulu Veli Eğitimi” seminerini başlattığı ifade edildi. Program kapsamında bin 357 veliye, Aile İçi İletişim Becerileri, Bilinçli ve Güvenli Teknoloji Kullanımı, Çatışma ve Stres Yönetimi, Bağımlılıkla Mücadele, Sosyal Duygusal Beceri Gelişimi, Akran İlişkileri, Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite, Ahlaki Gelişim olmak üzere toplam sekiz ana başlıkta eğitim verildiği iletildi.
Yetkililerce, Halk Eğitimi Merkezlerinde de yapılan eğitimlere anne-babaların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerinde rağbet gösterdiği bildirilirken, eğitici eğitimlerin ve veli eğitimlerinin bütün ilçelerde yıl boyunca devam edeceği belirtildi. 
»Rabia Şahin

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EĞİTİME ENGEL YOK
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