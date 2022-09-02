Eğitime burs katkısı

Başkan Akay eğitimin önemine işaret ederek; "Türk Milleti’nin gençlerinin, dünyanın milletlerinin gençlerinden geri kalmaması lazım. Bunun en öncelikli yolu da, onların iyi eğitilmesinden geçiyor. Kayseri Şeker olarak, çiftçilerimizin, çalışanlarımızın ve şehit ve gazilerimizin yükseköğrenim gören çocuklarına, KAYŞEV aracılığıyla burs desteği veriyoruz’ dedi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, KAYŞEV’in 2022 -2023 eğitim öğretim yılı kayıt döneminin başlaması dolayısıyla Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türk ve Kayseri Şeker Başkanı Hurşit Dede ile birlikte Vakıf Merkezi’ni ziyaret etti. Vakıf yetkilileri ile bir süre görüşen ve bilgi alan Başkan Akay ziyarete ilişkin açıklamasında eğitimin önemine dikkatleri çekti. KAYŞEV’in Kayseri Şeker’in sosyal sorumluluk projelerinden ve örnek uygulamalarından biri olduğunu hatırlatan Başkan Akay şu görüşlere yer verdi: ‘1 Eylül itibariyle KAYŞEV Vakfımızın burs kayıtları başladı. Özellikle yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz ile ilgili olarak 1 Eylül’den 30 Eylül’e kadar müracaatlar kabul edilecek. KAYŞEV Vakfımızın bir mevzuatı, ana sözleşmesi var. Bu çerçevede Kooperatif üyesi çiftçilerimizin çocukları, çalışan ve emekli çocuklarımız ile şehit ve gazi ailelerinin yükseköğrenim gören çocuklarının müracaatlarını kabul ediyor ve değerlendiriyoruz. Şartları uygun olan çocuklarımıza KAYŞEV Vakfımız 9 ay süresince eğitim bursu veriyor. Bizim halen öğrenimi devam eden bursiyerlerimiz var. Bunlar aşağı yukarı 900 civarında onlarında transkriptlerini 19 Eylül ile 31 Ekim arasında tekrardan Vakfımıza vermeleri gerekiyor."

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