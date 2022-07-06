Eğitimde çalışma

Millî Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında ilçede bulunan okullarda iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında Ozan Şehit Necati Binekçi İmam Hatip Ortaokulu'nda devam eden çalışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan yerinde inceledi. Doğan, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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