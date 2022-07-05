Eğitim yuvalarına devam

İl Müdürü Yazıcı, “İlimizin öğrenci potansiyeli sürekli artmakla beraber eskiyen binalarımızın da yenilenmesi ihtiyacı doğuyor. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde eğitim binalarımızı yenileme ve eğitim ortamlarını daha kaliteli hale getirmeye çalışacağız inşallah. Bunun için elimizdeki imkanları kullanma gayretinde olacağımızı vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Okul binalarımızın bazılarını yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız yoğun bir gayret içerinde çalışıyorlar. Okullarımızın yapımında emeği geçen herkese ve desteklerinden dolayı tüm Devlet Ricalimize teşekkür eder, eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileriz” dedi. »Haber Merkezi