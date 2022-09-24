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Eğitim yılı hayırlı olsun

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an Kurslarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başladı. 

24 Eylül 2022 Cumartesi 02:11
Eğitim yılı hayırlı olsun

İl Müftüsü Ali Gülden, Yozgat’ta ki Kur'an kurslarında yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla, Naciye Afet Şahin 4-6 Yaş Kur’an Kursu'na ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Gülden, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaygın din eğitimi kapsamında çocuklara, gençlere yetişkinlere, engellilere, kadın ve erkek tüm halka yönelik Kur’an kursları eğitim ve öğretime başladı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılında kurslarda eğitim gören tüm öğrencilere ve onları yetiştiren Kur’an kursu öğreticilerine başarılar diliyorum" dedi.
Ayrıca ziyarette, Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin beyefendi tarafından hazırlanan hediyeler öğrencilere dağıtıldı. 
»Haber Merkezi

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Eğitim Yılı Hayırlı Olsun
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