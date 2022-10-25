Eğitim toplantısı



Valilik makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Celal Köse, kurum müdürleri ve kurul üyeleri katıldı.

Yapılan toplantıda, kayıtlı ve kayıtsız işçi ile çocuk istihdamı konuları ele alandı.

Toplantıda, İŞKUR faaliyetleri, açılması planlanan kurslar ve Çocuk İşçiliği konusunda sunum gerçekleştirildi.

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumda Yozgat’ta 33 bin 809 kayıtlı çalışanın, 17 bin 977 kayıtlı işsizin olduğu bildirildi. Yozgat’ta 1 ve üzeri işçi çalıştıran toplam 2 bin 133 iş yerinin bulunduğu vurgulanırken, 1-9 işçi çalıştıran 55 kamu bin 762 ise özel sektörün bulunduğu, 10-49 işçi çalıştıran 24 kamu, 212 özel sektörün bulunduğu ve 50 üzerinde işçi çalıştıran 22 kamu 58 ise özel sektörün bulunduğu ifade edildi.

Daha sonra Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sosyal Çalışmacı Abdurrahman Aslan tarafından sunum yapıldı.

Aslan tarafından yapılan sunumda; “Çocuk işçiliği çocuklara fiziksel, mental, ahlaki açıdan zarar veren ve onları eğitimden yoksun bırakarak zedeleyen, istismar eden bir çalıştırma biçimidir. Çocuk işçiliği, çocuğun temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve gelişme hakkı ile eğitim alma hakkını engeller. Çocuğun bedensel, ruhsal, duygusal ve sosyal gelişimini tehdit eder. Çocuğa beceri ve deneyim kazandıran, onu üretken bir yetişkin olarak toplumsal hayata hazırlayan, aileye katkı sağlayan faaliyetler, çocuk işçiliği kapsamında değil, çalışan çocuk kavramı içinde değerlendirilmektedir. Yozgat’ta sigortalı çalışan çocuk sayıları ise; 16 yaş; erkek 758, kadın 257,

17 yaş; erkek 511, kadın 193 olmak üzere toplam bin 719. İl Müdürlüğü olarak Sosyal Hizmet Merkezlerimiz aracılığı ile dezavantajlı 578 ailenin çocukları eğitime devam etmeleri koşulu ile düzenli olarak ekonomik destek sağlanmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

TARIM VE HAYVANCILIK MEMLEKETİ

Toplantı sonunda açıklama yapan Vali Polat, kurulun ilde yapılan ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

Yozgat'ın tarım ve hayvancılık memleketi olduğunu aktaran Polat, "Ancak sanayileşme yolunda da hızla adımlarla ilerliyoruz. Yozgat OSB'de yerimiz yok gibi, Boğazlıyan OSB'de yer tahsislerinin çoğunu yaptık. Bozok OSB'de başvurular devam ediyor. Yozgat sanayisine katma değer katmasını istediğimiz için Bozok OSB'ye iyi şirketlerin yatırım yapması için çaba gösteriyoruz. Şu an 4 şirkete yer tahsisini yaptık." dedi.

Polat, yatırımcının her daim emrinde olduklarını ifade ederek, "Yeter ki Yozgat'ımıza katma değer katacak üretim yapacak iş insanları gelsin. Yatırım için bazen birebir görüşmeler yapıyoruz. Kocaeli'de, İstanbul'da görüşmeler de yapıldı. Bursa'da bir görüşme yapma niyetimiz var. Biz tarım hayvancılık kentinin yanına, sanayi kentinin de eklenmesini istiyoruz." diye konuştu.

»AA/Selma Şahin