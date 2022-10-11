Eğitim konuşuldu

Ziyarette eğitim ve öğretim alanında yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişi ve yapılması planlanan çalışmalara gereken desteklerin sağlanması konusunda ortak hareket edilmesine yönelik konular ele alındı. Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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