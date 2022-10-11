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Eğitim konuşuldu

Sarıkaya ilçe Müftüsü Zühtü Elveren, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mesut Aslan, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cefakar Tanpınar ve Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Hacı Ali Efe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş’ı makamında ziyaret etti. 

11 Ekim 2022 Salı 02:11
Eğitim konuşuldu

Ziyarette eğitim ve öğretim alanında yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişi ve yapılması planlanan çalışmalara gereken desteklerin sağlanması konusunda ortak hareket edilmesine yönelik konular ele alındı. Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. 
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Eğitim Konuşuldu
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