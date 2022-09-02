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Eğitim değerlendirildi

Sorgun ilçesinde, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Sene Başı Müdürler Kurul Toplantısı yapıldı.

02 Eylül 2022 Cuma 02:11
Eğitim değerlendirildi

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı sene başı Müdürler Kurul Toplantısı Öğretmenevi ASO toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, şube müdürleri, okul ve kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda okulların eğitime hazırlık durumu, YKS yerleştirmeleri, LGS sonuçları, projeler ve 2022-2023 yılında yapılması planlanan etkinlikler üzerinde duruldu. Ayrıca toplantıda okulların öğretmen ihtiyacı, personel durumu ve sınavlardaki başarı durumları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının daha başarılı bir yıl olması temennisiyle toplantı sonlandırıldı. 
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Eğitim Değerlendirildi
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