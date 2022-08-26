Eğitim Bozok’tan

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi tarafından “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin: Permakültür Felsefesiyle Doğada Öğreniyorum” isimli TÜBİTAK 4004 projesi kapsamında eğitmen olarak yer alan Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cennet Yaman ve Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Selcan Özyalın, eğitim verdi.

Proje kapsamında İç Anadolu Bölgesi’ndeki illerden seçilen devlet ve özel okullarında aktif olarak görev yapan sınıf öğretmenlerine “Permakültür” ve “Bahçecilik” ile ilgili eğitimler verilip, eğitimler kapsamında Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezine (TUAM) bağlı “Gedikhasanlı Bilal Şahin Uygulama ve Araştırma İstasyonu”na gezi düzenlendi. Proje katılımcılarına ayrıca, Bozok Üniversitesi uygulama ve araştırma sahasında yetiştirilen ürünler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

»Muhammed Üstüntaş