‘Eğitim birlikteliği’

Okul ziyaretlerini aralıksız sürdüren Müdür Aksoy, ziyaretleri kapsamında Şehit Yasin Yoldaş İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğretmenler ile bir araya gelen Aksoy, eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aksoy, daha sonra öğrencilerin oyunlarına ve etkinliklerine katılıp heyecan ve mutluluklarına ortak oldu. Çalışmalardan dolay teşekkür eden Aksoy, “Sevgili öğrencilerimize umut olan fedakar öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize heyecanlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi