Eczanelerde yerini aldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde grip aşılarının ekim ayı itibarıyla eczanelere geleceğini duyurmasının ardından vatandaşlar da grip aşısı yazdırmak için aile hekimlerinin yolunu tutmaya başlamıştı. Sonbahar mevsimiyle birlikte uzmanların özellikle risk gruplarının vurdurmasını önerdiği grip aşısı, eczanelerdeki yerini aldı.
»Muhammed Üstüntaş
05 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde grip aşılarının ekim ayı itibarıyla eczanelere geleceğini duyurmasının ardından vatandaşlar da grip aşısı yazdırmak için aile hekimlerinin yolunu tutmaya başlamıştı. Sonbahar mevsimiyle birlikte uzmanların özellikle risk gruplarının vurdurmasını önerdiği grip aşısı, eczanelerdeki yerini aldı.