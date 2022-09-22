Düzenleme yapılmalı!

3600 ek göstergeden yararlanamayan bazı meslek grupları için düzenleme yapılmasını isteyen Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, bazı meslek gruplarının 3600 ek gösterge dışında tutulması nedeniyle mağdur edildiğini, bunlarında yararlanabilmesi için bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Sağlık teşkilatlarında lisans mezunu GİHS’na mensup memur, VHKİ, şef, ayniyat saymanı, THS ile YHS kadrolarında çalışanların ve bu kadrolardan emekli olanların 3600 ek göstergeden yararlanamadıklarına dikkat çeken Taşkın, bunun Anayasa’nın 10. Maddesine aykırı olduğunu ve devletin kamu çalışanları arasında ayrımcılık yapamayacağını belirtti. Meclis’te, bu mağduriyetin giderilmesi için düzenleme yapılmasını istediklerini söyleyen Taşkın, 30 hizmet yılını dolduran önlisans mezunu kamu çalışanlarına dahi 3600 ek gösterge verilirken, bazı lisans mezunlarının kapsam dışı tutulmasının adalet ve hakkaniyet duygularını zedelediğine vurguladı. Taşkın, bu ayrımcılığın çalışma barışına ağır darbe vurduğunu ifade ederek, “Bu nedenle idari personelin moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi, kendilerinin tükenmişlik sendromundan kurtarılması amacıyla 3600 ek göstergenin tüm çalışanları kapsamasını istiyoruz” dedi.

3600 ek gösterge çalışmalarına başladıktan sonra yapılan açıklamaları da hatırlatan Taşkın, Memur Sen ve Türkiye Kamu Sen temsilcilerinin 51 madde de uzlaşarak ortak bir metin sunduklarını, görüşmelerin hem Bakanlık hem de konfederasyonlar arasında olumlu ilerlediğine dair açıklamalar yaptıklarını belirterek, uzlaşarak ortaya çıkardıkları tablo da ayrımcılık ve mağduriyet olduğunu söyledi.

Taşkın, devletin kamu çalışanları arasında ayrımcılık yapmasını kabul etmediklerini söyledi. Taleplerinin açık ve net olduğunu belirten Taşkın, 3600 ek göstergeden yararlanamayan kamu çalışanlarının da yararlanabilmesi için yeni bir düzenleme yapılmasını istediklerini söyledi.

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