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Düzenleme yapıldı

Yenifakılı İlçesinde bulunan Şehit Mevlüt Gökdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin çevre düzenlemesi yapıldı.

01 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Düzenleme yapıldı

Yapılan düzenleme hakkında teşekkürlerini sunan Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut, “Okul bahçesine 1000 metrekare parke taşı okullarımızda çalışan işçilerimiz tarafından döşendi. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi. 
»Haber Merkezi 
 

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Düzenleme Yapıldı
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