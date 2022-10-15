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Duvarlar renkleniyor

Yozgat’ın doğa turizmine önemli katkılar sunan Kazankaya Kanyonu başta olmak üzere Aydıncık ilçesinin boş duvarları, grafiti sanatı ile uğraşan Hasan Ali Koçak’ın çalışmalarıyla renkleniyor.

15 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Duvarlar renkleniyor

Aydıncık ilçesinde yaşayan ve küçük yaşlardan beri resme ilgi duyan Hasan Ali Koçak, çocukluk döneminde kağıt, defter ve kitaplara çizdiği resimleri, grafiti sanatıyla duvarlarla buluşturmaya başladı. 
2018 yılında asker arkadaşlarıyla Aydıncık ilçesinde boş duvarlara grafiti çalışması gerçekleştiren ve kendisini bu alanda geliştiren Koçak, saklı cennet olarak nitelendirilen Kazankaya Kanyonu girişi başta olmak üzere ilçede 200’ü geçkin duvarı sprey boyalarla renklendirdi. Koçak istek geldiği sürece okulların bahçe duvarlarına da çizgi film karakterleri ve doğa manzaraları çizerek renk katıyor.
Aydıncık Belediyesi’nde çalışan ve mesai saatleri ile hafta sonları grafitiyle uğraşan Koçak’ın duvarlara çizdiği yazılar ve resimler, ilçe halkından da büyük beğeni görüyor.
“GRAFİTİ YAPTIĞIM 200’Ü AŞKIN DUVAR VAR”
Bu güne kadar ilçede 200’ü geçkin gri duvarı grafiti ile renklendirdiğini söyleyen Hasan Ali Koçak, “2018 yılında askerden ilçeme geldiğimde duvarın kötü olduğunu gördüm. Bu işle uğraşan asker arkadaşlarımı ilçeme davet ettim. Onlarla birlikte grafiti festivali adı altında duvarları boyadık. İlçenin içerisinde fazlasıyla gri duvar vardı, buraları renklendirdim. Daha sonra ben de kendimi bu alanda geliştirdim. İlçede 200’ü aşkın da grafiti yaptığım duvarım var.” dedi.
“GİTTİĞİM ŞEHİRLERE DE İMZAMI BIRAKIYORUM”
Talep olduğunda okulların bahçe duvarlarında da sanatını gerçekleştirdiğini belirten Koçak, “Okullardan istek olduğunda okulların duvarlarına çizgi film karakterleri, dağ, deniz ve doğa güzellikleri yapıyorum. Grafiti sanatı ile yaptığım çalışmalar herkesin hoşuna gidiyor ve duvarlarda daha estetik duruyor. Gittiğim şehirlerde de mutlaka kendimden bir imza bırakıyorum” şeklinde konuştu. 
»İHA

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Duvarlar Renkleniyor
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