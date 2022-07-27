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Durum iyi

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Fakıbeyli köyünde uygulanan buğday demonstrasyonunda incelemeler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ekimi yapılan bütün çeşitlerin durumunun iyi olduğu belirtildi. 

27 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Durum iyi

Amacın Yozgat’ın ekolojik şartlarında en kaliteli ve fazla verim veren çeşitleri görmek, daha kaliteli ve daha fazla ürün alınması için çiftçilere rehberlik etmek olduğunun altını çizen İl Tarım ve Orman Müdür Tanju Özkaya, “Merkez Fakıbeyli köyünde yaklaşık 40 dekarda uyguladığımız demonstrasyonumuzda Eskişehir Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Nacibey ve reis, Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Bozkır, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Acar, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Nevzatbey, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesince geliştirilmiş olan ziraat ve özel bir tohumculuk firmasınca geliştirilmiş olan enduro çeşitlerini yan yana ektik. Bütün çeşitlerin durumu çok iyi görünüyor. 7 ile 10 gün içerisinde hasat edeceğiz” ifadelerini kullandı.
»Haber Merkezi

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