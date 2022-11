“Durum düzeltilmeli”

Akdağmadeni ilçesi dışında hiç bir yerde bu kadar sık trafik denetimi ve radarlı uygulamasının olmadığını belirten Başkan Aydoğmuş, Sorgun ilçesinin de girişten çıkışına kadar olan güzergah da kırmızı ışıkların bol olduğu bölgedeki EDS uygulaması vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

Aydoğmuş bu konular özerine sosyal medya üzerinden yapmış oldu açıklamada; “Herkesin dikkatini çeken, insanların sürekli şikayet ettiği ancak kimsenin sesini duyuramadığı, benimde şahsen şikayetçi olduğum bir konuyu buradan paylaşmak ve ilgililere duyurmak istiyorum. Özellikle Akdağmadeni ilçesindeki Trafik denetimi ve Sorgun ilçesinde yaya geçişinin ve trafiğin olmadığı yerde, Sorgun girişten çıkışa kadar kırmızı ışıkların bol olduğu bölgedeki EDS uygulaması insanları acayip derece mağdur etmekte ve canını sıkmaktadır. Yozgat il merkezi başta olmak üzere ilçelere günlük gidiyor geliyorum. Ne hikmetse, Akdağmadeni ilçesi dışında hiç bir yerde bu kadar sık, trafik denetimi ve radarlı uygulama görmedim. İnsanlar bu uygulamalardan çok sıkılıyor ve şikâyetçiler. Akdağmadeni ilçesinden Sivas tarafına giderken Yıldızeli ne kadar 68 kilometre ortalama hız tespiti uygulaması varken, her gün sabah saat 8 de yolun bir tarafında radar ve trafik denetimi yapılıyor, öğleden sonra yolun diğer tarafında radar ve trafik denetimi yapılıyor. Sizce bu normal mi? Bu denetimlere güvenlik amacı ile yapılıyor diyorsanız, neden sürekli 66 plakalı araçlar denetleniyor ve yoğunluk olunca diğer plakalı araçlar denetlenmeden geçiliyor. Burada güvenlik zafiyeti oluşmuyor mu? Ayrıca Akdağmadeni ilçemizde trafik ve jandarma tarafından sürekli sabit radar uygulaması yapılıyor. Mesela Cumartesi dikkatimi çeken bir durum oldu. Yozgat’a giderken, sabah saat 7.50’de bölge trafik önünde jandarma radarla yolda bekliyordu. Bunun adı güvenlik değil, bunun adı yol kontrolü değil, bunun adı trafikte insanları radara düşürüp 500 ile bin lira arası ceza kesip insanları daha çok mağdur etmektir. Bu uygulamalar belli gün ve belli zamanda yapılabilir ancak sürekli her gün her saat yapılması sizce nedir? Özellikle Akdağmadeni ilçesinde yıllardı bu şekilde olmasına, bir aracın günde 2 kez trafik denetiminden geçmesine hiç anlam veremiyorum. Bunlardan şikayetçi olan insanalar eksiği olduğu için şikayetçi olmuyor. Bu kadar denetim bu kadar uygulama özellikle 66 plakalı araçların denetime takılması insanları şikâyetçi olmaya itiyor. Lütfen halkımızı bu kadar boğmayın, Akdağmadeni ilçesinde bölge trafik ve jandarma denetiminden dolayı çok fazla şikayet var. Yine; Sorgun ilçesinde trafik lambalarının çok olması ve EDS uygulamasından da çok fazla şikayet var. Sizler gibi bizlerde farklı illere gidiyor geliyoruz, Akdağmadeni ilçesinde yapılan denetimler Türkiye’nin hiç bir yerinde yok. Akdağmadeni ilçesinde olması sizce çok ilginç değil mi? Lütfen bu durumu düzenleyin.” ifadelerini kullandı.

»Haber Merkezi