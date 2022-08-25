Dur durak yok

İlçenin dört bir yanında devam eden yol çalışmaları ile birlikte ekipler, günlük temizlik ve çöp toplamanın yanı sıra toplu temizlik ile sokakları baştan aşağı süpürürken pazar yerlerinde de yıkama çalışması yapıyor. Belediyesi'nin ekipleri, ilçe genelindeki çöp toplama, sokak temizliği, pazar yeri ve konteyner yıkama çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Toplu temizlik çalışmalarıyla mahalleler temizlenirken pazar yerleri, esnafın pazar yerinden ayrılmasıyla birlikte anında yıkanıyor.

Belediye Başkanı İrfan Akın’ın ilçeye ve vatandaşlara verdiği önem doğrultusunda sürdürdüğü 7/24 hizmet anlayışıyla çalışan ekipler, ilçe merkezinde ve mahallelerimizde dur durak demeden çalışmaya devam ediyor.

Akın, “Ekiplerimiz yapmış oldukları temizlik çalışmaları kapsamında, çöp toplama, yol yıkama ve yol süpürme gibi birçok farklı alanda hizmet vermeye devam ediyor. İlçemiz merkezinde ve mahallelerinde çalışmalar devam ederken yeşil alanlar yabani otlardan temizlenerek, görsel bakımdan daha iyi hale getiriliyor. Bunun yanında yollarımızda da çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz ve mahallelerimizin daha temiz daha düzenli olması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnanıyoruz ki hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine en güzeline layıktır” dedi. »Haber Merkezi