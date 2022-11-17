Yozgat Gençlik Merkezi koordinesinde, GSB Yurtlarında kalan öğrenciler ve Gençlik Merkezi üye ve gönüllülerinin katıldığı fidan dikimi etkinliği Erkoç Tepesi bölgesinde gerçekleşti.

Etkinlikte daha temiz bir dünya için gönüllüler çevre temizliği yaptı. Etkinlik kapsamında katılım sağlayan öğrenciler ve gönüllüler halat çekme yarışması ile halk oyunları oynayarak doyasıya eğlendiler.

“UMUTLARIMIZI YEŞERTMEYE GAYRET GÖSTERDİK”

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gençler ile birlikte fidanları toprakla buluşturduklarını ifade eden Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, “Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çatısı altında GSB Yurtları ve Gençlik Merkezi üye ve gönüllülerinin katıldığı fidan dikimi etkinliğini düzenledik. Yozgat Merkezde GSB Yurtlarında kalan öğrencilerimiz, Gençlik Merkezi lider ve gönüllüleri ile bir farkındalık oluşturma adına ‘Dünyaya Nefes Olacak’ bir fidan diktik. Yozgat Cehirlik arkası Erkoç Tepesi bölgesinde GSB Ormanı oluşturmak için diktiğimiz fidanlık bölgesinde aynı zamanda çevre temizliği de gerçekleştirdik. Katılan gençlerimiz ile kaynaşma adına halat çekme yarışmaları düzenledik. Halk oyunları oynadık. Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen gençlerimizin bir kültür mozaiği oluşturduğunu gördük. Birlik ve beraberlik içinde güçlü Türkiye’nin gençleri ile yarınlara umutlarımızı yeşertmeye gayret gösterdik. Açık havada yapılan ikramlar ile bir başka etkinlikte buluşmak üzere ayrıldık.” dedi.

»Sema Nur Koçaker