Dr. Şahin yapmış olduğu açıklamada; “Dünya Fizyoterapi Konfedarasyonu 1996 yılında konfedarasyonun resmi olarak ilk toplantı günü olan 8 Eylül’ü “Dünya Fizyoterapistler Günü” olarak kabul etmiştir. Fizyoterapi mesleği dünyada savaşlar, travmalar, çocuk felci epidemilerine takiben engelli nüfusun fonksiyonel kayıplarını gidermek amacı ile doğmuştur. Dünyada yaklaşık 120 yıllık, ülkemizde ise 60 yıla yakın bir geçmişi olan fizyoterapistlik mesleği, günümüzde son yılların en cazip 20 mesleği arasında gösterilmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda lisans eğitimi almış, rehabilitasyon ekibinin tabii üyesi olan fizyoterapistler; nörolojik, ortopedik, pediatrik, romotolojik, geriatrik, kardiyopulmoner, lenfödem, sporcu sağlığı, kadın sağlığı gibi rehabilitasyon hizmetlerinde de görev alarak, toplum sağlığını iyileştirme konusunda da rol alan sağlık elemanı haline gelmişlerdir” ifadeleri kullandı.

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