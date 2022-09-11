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Dünya fizyoterapistler günü

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 8 Eylül Fizyoterapistler Günü dolayısıyla vatandaşları bilgilendirdi.

11 Eylül 2022 Pazar 02:11
Dünya fizyoterapistler günü

Dr. Şahin yapmış olduğu açıklamada; “Dünya Fizyoterapi Konfedarasyonu  1996 yılında konfedarasyonun resmi olarak ilk toplantı günü olan 8 Eylül’ü  “Dünya Fizyoterapistler Günü” olarak kabul etmiştir. Fizyoterapi mesleği dünyada savaşlar, travmalar, çocuk felci epidemilerine takiben engelli nüfusun fonksiyonel kayıplarını gidermek amacı ile doğmuştur. Dünyada yaklaşık 120 yıllık, ülkemizde ise 60 yıla yakın bir geçmişi olan fizyoterapistlik mesleği, günümüzde  son yılların en cazip 20 mesleği arasında gösterilmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda lisans eğitimi almış, rehabilitasyon ekibinin tabii üyesi olan fizyoterapistler; nörolojik, ortopedik, pediatrik, romotolojik, geriatrik, kardiyopulmoner, lenfödem, sporcu sağlığı, kadın sağlığı gibi rehabilitasyon  hizmetlerinde de görev alarak, toplum sağlığını iyileştirme konusunda da rol alan sağlık elemanı haline gelmişlerdir” ifadeleri kullandı. 
»Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Dünya Fizyoterapistler Günü
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