Kurulduğu 1868 yılından bugüne 154 yıldır insanlığın hizmetinde olan Türkiye Kızılay Derneği bu sene Kızılay Haftası kutlamalarına “Dünden Daha Güçlüyüz” sloganıyla başladı.

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Eczacı Faruk İbiş, Kızılay Haftası ile ilgili yaptığı basın açıklamasında “Her yıl okullarımızda 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri Kızılay Haftası olarak kutlanmaktadır. 29 Ekim tarihi Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü ve aynı zamanda Kızılay Haftası’nın kutlanmaya başladığı bir tarih olarak bizlere büyük bir gurur kaynağı olmaktadır. Bu anlamda 100’üncü yılını kutlamaya bir yıl kalan Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlık yolunda canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Aynı tarihi paylaştığımız ve içinde bulunduğumuz Kızılay Haftasını da kutluyor ve bu sevinci bütün milletimizle birlikte paylaşıyorum.” dedi.

İbiş açıklamasının devamında, “Bizlerde Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı olarak ‘Dünden Daha Güçlüyüz’ sloganıyla ve 1868 tarihinden beri ihtiyacı olan herkese, her yere ulaştırmak için iyiliği büyütmeye devam ediyoruz anlayışıyla Kızılay Haftasını öncelikle okullarımızda ve sahada gerçekleştirdiğimiz çeşitli faaliyetlerle kutlamaya başladık. Kızılay Haftası süresince ilimizdeki okullarımızda Kızılay’ı tanıtıcı programlar, etkinlikler, yardım faaliyetleri, kan bağışı organizasyonları ve sahada sürdüreceğimiz gönüllülük faaliyetleri ile Kızılay Haftası’nı dolu dolu yaşamaya gayret ediyoruz. Yozgat Şube Başkanlığımız, Kızılay Kadın ve Genç Kızılay Teşkilatlarımız, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Bozok Uni kulübümüz ve yüzlerce gönüllümüzle Kızılay’ımızı okullarımızda öğrencilerimize tanıtıcı sunumlar yapıyoruz. ‘Görevimiz İyilik’ başlığı altında öğrencilerimize Kızılaycılığın iyilik yapmakla eşdeğerde olduğunu ve toplum içerisinde iyiliğin yaygınlaşması gerektiğini vurguluyoruz. Minik Kızılay gönüllüsü olan öğrencilerimize iyilik görevleri vererek onları topluma faydalı bireyler olmalarına katkıda bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda okul ziyaretlerimizde Genç Kızılay Gönüllülerimizin öğrencilerimizle düzenledikleri etkinliklerde eğlenceli aktiviteler yaparak Kızılay Haftası’nın coşkusunu yaşıyorlar. Yozgat Kızılay Kadın Teşkilatımız ise ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve ailelerine hafta boyunca kıyafet yardımları ulaştırıyorlar. Bu faaliyetlerimizin yanında kan bağışında bulunmak isteyen okullarımız, Yozgat Kan Bağışı Merkezimiz ile görüşerek kan bağışı kampanyaları düzenleyebiliyorlar. Kızılay Haftası süresince bir diğer hedefimizde gönüllü sayımızı artırmaktır. Vatandaşlarımızın ve gençlerimizin internet üzerinden ‘gönüllüol.org’ platformuna üye olarak Kızılay Gönüllüsü olmaları Kızılaycılık faaliyetlerimizin ülke genelinde yaygınlaşması ve görünürlüğümüzün artması için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle herkesi Türk Kızılay’ının Gönüllülük Platformu olan gönüllüol.org’a üye olmaya davet ediyorum. Kızılay Haftası boyunca Kızılay Kadın ve Genç Kızılay teşkilatlarımız okullarımızda ve sahada gönüllülük faaliyetlerini artırmak için tanıtım faaliyetleri yapmaya devam edeceklerdir.” diye konuştu.

İbiş son olarak, “154 yıldır dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın nerede bir insan ıstırabı varsa orada olan Türk Kızılay’ı olarak dünyada, ülkemizde ve ilimiz Yozgat’ta üstlendiğimiz büyük ve görev sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bağışçılarımıza ve Kızılay Gönüllülerimize bu yolculukta yanımızda oldukları ve verdikleri desteklerden dolayı Türk Kızılay Yozgat Şube Yönetim Kurulum adına teşekkür ediyorum. Kızılay Haftamızı kutluyor ve öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte Kızılaycılık ve insanlık yolunda güzel faaliyetler yaparak bu haftanın dolu dolu yaşanmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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