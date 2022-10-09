Dualarla temel atıldı

Akdağmadeni Belediyesinin cami projesini hazırlatarak teknik destek verdiği, Seyrantepe Camii ve Kur’an Kursu Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımına başlanan Seyrantepe Mahallesi Caminin temeli dualar eşliğinde atıldı.

İlçenin en büyük 2’nci camisi olana Seyrantepe Mahallesi Caminin oturum alanı bin 235 metrekare, revak ve kubbe altı alanlar hariç cami taban alanı 700 metrekare, alt kat kullanım alanı 550 metrekare, inşaat ve peyzaj alanı olarak toplam 3 bin 243 metrekareden oluşuyor. Ayrıca caminin dış bahçe, iç avlu, kapalı ve açık abdesthane alanlarda bulunuyor.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan temel atma töreni Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle devam etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan çalışmalar ve mevcut durum hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Resûl-i Ekrem Aleyhisselam bir hadis- i şerifinde ‘Kim, Allah rızâsı için bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar buyurmaktadır.’ der. Yaklaşık 3 yıldır istişare toplantıları yaptığımız ilçemizin en büyük mahallesi ve yapılaşmanın da giderek artmakta olduğu, Yozgat’ın neredeyse 6 ilçesinden daha fazla nüfusa erişmesini beklediğimiz mahallemizde ilçemize çok uzun yıllar hizmet verecek, bütün ihtiyaçları karşılayacak düzeyde bir proje çalışması yaptık. Saygıdeğer vatandaşlarımızın, hayırseverlerimizin katkısıyla ve hepimizin gayretiyle Cenab- ı Hakk en kısa sürede kazasız belasız bir şekilde bu güzel eseri tamamlamamızı nasip etsin. 2 aydır devam eden hafriyat çalışmaları geçen hafta itibariyle tamamlandı ve bu hafta temel atma törenini yetiştirdik. ‘’Camiler ve Din Görevlileri Haftası’’ ile Allah’ın Resulünün kâinatı şereflendirdiği bu mübarek güne temel atma töreni nasip oldu. Camimizi, inşaatımızı size, sizi emin olanların en yücesi Cenab- ı Hakk’a emanet ediyor, temel atma törenimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın’ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Ali Gülden’in duasıyla temel atma işlemi gerçekleştirildi. Temel atma töreninin tamamlanmasından ardından hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlardan hazırlanan yemek ikramı yapılarak tören son buldu.

Cami temel atma törenine Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İl Müftüsü Ali Gülden, Siyasi Parti temsilcileri, Belde Belediye Başkanları, Seyrantepe Camii ve Kur’an Kursu Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu, İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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