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Dualarla anıldı

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Pazartesi günü vefat eden Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekinci’nin ailesini ziyaret ederek taziyede bulundular. 

01 Ağustos 2022 Pazartesi 02:32
Dualarla anıldı

Ziyarette İlçe Müftüsü Yasin Baykal tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, gazinin ruhuna bağışlandı.
Kıbrıs Gazisi Mustafa Ekinci’nin uzun süredir rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğünü ifade eden Kaymakam Açıkgöz, “Mustafa amcamız, uzun süreli tedavi süreci ve hastalıklarına rağmen bir defa bile halinden şikâyette bulunmamış, sabırlı ve metanetli bir insandı. Son nefesini de büyük bir iman içerisinde kelime-i şahadetler getirerek verdiğini ailesinden bugün öğrendik. Kendilerine olan sevgimiz, saygımız bir kez daha kat kat arttı. Allah mekânını cennet, makamını âli eylesin. Gazimiz, Ozan Beldemizde ikamet ediyordu. 2 yıldır kanser tedavisi görmekteydi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Lefkoşa’daki 1. Harekatta yaralanmıştı. En son bir araya geldiğimizde bir sıkıntısı olup olmadığını öğrenmek istemiştim. Sağlık sıkıntılarını bile dile getirmemişti. Daima şükür halindeydi. Çok farklı bir insandı. Allah razı olsun. Rabbimiz tüm sevenlerine sabır versin. İnşallah yakın zamanda çok güzel bir mevlid ile ruhuna ulaşması için dualar edeceğiz. Yine din görevlilerimiz tarafından her ay okunan 54 Hatmi Şerifi Kadir Gecesinde inşallah Mustafa amcamızın ruhuna bağışlayacağız.” dedi. »Haber Merkezi

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Dualarla Anıldı
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