Dualarla açıldı

Açılış töreninden önce İl Müftüsü Ali Gülden Köy Caminde Cuma Namazı öncesi vaazda bulunduktan sonra ,Cuma Namazını kıldırıp hutbe okudu. Namaz sonrasında yapılan eserlerin açılışını gerçekleştiren Gülden; “Bugün en hayırlı açılışlarımızdan birisini gerçekleştiriyoruz. Açılışını yaptığımız binamızın üzerinde “Sizin en hayırlınız kuran-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” yazıyor. Böyle bir faaliyetin içinde yapılacağı yerin açılışını yapmak da en hayırlı açılışlardan biridir. Kur’an-ı Kerim bizlere Rabbimizin en güzel hediyesidir. Yüce Allah onu; maneviyat eksikliğiyle daralan kalplere şifa, ahlaki değerlerin zaafa uğramasıyla bunalan gönüllere deva, kalplerin kirlerini silmek için cila, ders almak isteyenler için öğüt ve hidayet rehberi olarak göndermiştir. Sevgili Peygamberimiz (sav)’ de Kur’an okuyan ve hükümlerini öğrenenlerin faziletine dikkat çekerek, “Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir” buyurmuşlardır. Bu güzel eserin yapımında emeği olan herkese teşekkür ederim. Rabbim sizlerden razı olsun.” ifadelerini kaydetti.

İl Müftüsü Ali Gülden’in açılış öncesinde yaptığı dua sonrası, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Bişek Köyü Muhtarı Eşref Ermiş tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılışa çevre köylerden gelen misafirler ve köy halkı da katılım sağladı. »Haber Merkezi

