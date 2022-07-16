Ziyarete Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve ilçe protokolü katıldı. Şehit Yasin Yılmaz'ın kabri ziyaret eilip dua edildikten sonra Oluközü beldesinde gerçekleşen şehitlik ziyareti yapıldı. Şehitlik ziyaretlerinin ardından Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in Arpalık Köyünde bulunan baba evi ziyareti gerçekleştirildi. Şehit Hasan Hüseyin Özdemir’in kabri başında edilen dua sonrasında 1996 yılında Van'ın Başkale ilçesi güzeldere mevkiinde teröristlerle girilen çatışmada Şehit olan Nurettin Türkmen'in ailesi ziyaret edildi. Son olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı içerisinde bulunan Akdağmadeni Şehitliği ziyaret edilerek dualar edildi.

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