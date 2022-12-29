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Dua ve önemi

Yozgat Belediyesi tarafından kadınlara özel yapılan ‘Çarşamba Sohbetleri’ devam ediyor.

29 Aralık 2022 Perşembe 02:15
Dua ve önemi

Her Çarşamba günü, Eski Askerlik Şubesinde düzenli olarak yapılan Çarşamba Sohbetlerinde farklı konular ele alınıyor. 
Kadınlara yönelik düzenlenen sohbetlere bu hafta Vali Ziya Polat’ın eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse ve çok sayıda kadın vatandaş katıldı. 
Kadınların bir araya gelerek sosyalleşmesi, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgilendirilmeleri, farklı konularda fikir sahibi olmaları amacıyla düzenlenen sohbetlerin bu haftaki konuğu İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Uzuner oldu.
Dua ve önemi konusunu ele alan Uzuner, “Dua kelimesi, “çağırmak, seslenmek, istemek; yardım talep etmek” manasındaki davet ve dava kelimeleri gibi masdar olup, “küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vaki olan talep ve niyaz” anlamında isim olarak da kullanılır. Ayrıca Allah’a sunulacak talepleri sözlü veya yazılı olarak dile getiren metinlere de dua denilir. İslâm literatüründe ise Allah’ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içinde lütuf ve yardımını dilemesini ifade eder. Arapça da kullanıldığı edatlara göre bir kimse için hayır duada veya bedduada bulunmak manalarını da taşır.


Duanın ana hedefi insanın Allah’a halini arz etmesi ve O’na niyazda bulunması olduğuna göre dua kul ile Allah arasında bir diyalog anlamı taşır. Bunun gerçekleşmesi için önce Allah insanı kendi varlığından haberdar etmiş, insan da varlığını benimsediği bu yüce kudret karşısında duyduğu saygı ve ümit hisleri sebebiyle kendisinden daha üstün olanla irtibat ihtiyacını duymuştur. Dua böyle bir irtibat neticesinde insanın bir taraftan kendi ihtiyaç ve eksiklerinin telâfisini, diğer taraftan daha mükemmele ulaşmasını hedefleyen bir diyalog vasıtasıdır. Bir başka söyleyişle dua sınırlı, sonlu ve âciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi ile kurduğu bir köprüdür. Bu sebeple insan tarihin hiçbir döneminde duadan uzak kalmamıştır.” dedi. 
»Rabia Şahin 

Anahtar Kelimeler:
Dua Ve önemi
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