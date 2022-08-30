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DSi’den inceleme

Yozgat’ın ilçelerinde yapımı devam eden derelerde Devlet Su İşleri (DSİ) 123’üncü Şube Müdürlüğü personelleri tarafından inceleme yapıldı. 

30 Ağustos 2022 Salı 02:11
DSi’den inceleme

Yozgat’ın Sarıkaya, Çekerek ve Çandır ilçelerinde yapımı devam eden dere çalışmalarını Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat Şube Müdürü Mustafa Biltekin, Havza Yönetim Şube Müdürü Ersayın Çiftçi ve 123. Şube Müdürlüğü teknik personeli incelemelerde bulundu. 
Sarakaya ilçesinde Sümbül Deresi, Çekerek ilçesinde bağlı Çandır köyünde Kabak ve Seynikkıyunak Dersi ile Çandır ilçesinde Mera Özü Deresinde yapım çalışmları devam ediyor. Yapım çalışmaları devam eden derelerde Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat Şube Müdürü Mustafa Biltekin, Havza Yönetim Şube Müdürü Ersayın Çiftçi ve 123. Şube Müdürlüğü teknik personeli incelemelerde bulunarak bilgiler aldı. 
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Anahtar Kelimeler:
DSiden Inceleme
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