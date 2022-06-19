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Drone sayesinde bulundu

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Çöplüçiftliği köyünde kaybolan 82 yaşındaki epilepsi hastası Ali Köksal, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekinleri tarafından hava destekli drone ile yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunarak ailesine teslim edildi.

19 Haziran 2022 Pazar 02:11
Drone sayesinde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar neticesinde; Yenifakılı İlçesi Çöplüçiftliği Köyünde ikamet eden 82 yaşındaki epilepsi hastası Ali Köksal’ın kaybolduğu ihbarının geldiği bildirildi. Kayıp şahsın 16 Haziran günü saat 14.00 sıralarında evinden ayrıldığı ve evine dönmemesi üzerine bulunması için Jandarma ekipleri, AFAD ve köy halkı ile birlikte bölgede arama çalışmalarına başlanıldığı kaydedildi. Jandarma, AFAD ve Köy halkı ile birlikte hava destekli gece ve gündüz devam eden arama faaliyeti sonucunda Ali Köksal’ın Boğazlıyan İlçesi Gövdecili Köyü kırsalında sağ olarak bulunduğu öğrenildi. Şahsın yapılan sağlık muayenesinde herhangi bir problemi bulunmadığı ve yakın akrabalarına teslim edildiği vurgulandı. »Haber Merkezi

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Drone Sayesinde Bulundu
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