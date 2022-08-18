Doyasıya eğleniyorlar

Tesisten hem çocukların hem de yetişkinleinr faydalanabildiğinin altını çizen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, tesis ile yüzme sporuna ilginin de arttığını belirtti.

Başkanı Coşar, Boğazlıyan’ın nefes aldıran örnek ve güzel bir ilçe olduğunu belirterek, “İhtiyaç neredeyse biz oradayız. Bir yandan sosyal tesisler gün yüzüne çıkarılırken, bir yandan da yatırım ve hizmetlerimiz sürüyoruz” dedi.

Coşar, “Boğazlıyan da hizmet ve yatırımlara devam edeceğiz. Kapalı yüzme havuzumuz ile çocuklarımız ve gençlerimiz yaz tatilini mutlu, verimli ve keyifli geçiriyorlar. Çoklarımızın ve gençlerimizin yüzme havuzundan faydalanmaları için hizmet vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklarımız için atılan her hizmet ileride spor, sanat ve bilim alanında başarılı nesiller olarak geri dönecektir. Burası vatandaşlarımızın hem spor yapacağı hem de sosyalleşeceği bir tesis oldu. İnşallah Boğazlıyan da yüzme bilmeyen kalmayacak” dedi.

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