Tüm Dünya’da ve Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta yaşanan Kovid19 salgını dolayısıyla 2 yıl boyunca odalarından ayrılamayan ve ziyaretçileri ile yüz yüze görüşemeyen Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan vatandaşlar Mersin iline bağlı Kızkalesi beldesinde yapmış oldukları tatilde doyasıya eğlendiler.

Psikososyal destek planı hazırlanarak uygulamaya konulan tatilde Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan vatandaşların eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, “ Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizde kalmakta olan özel misafirlerimiz Mersin Kızkalesi Beldesi'nde doyasıya tatil yaptı. Kovid19 salgını sürecinde odalarından ayrılmayan, aile ve ziyaretçileri ile yüz yüze görüşemeyen özel misafirlerimiz için psikososyal destek planı hazırlanarak uygulamaya konuldu. Bu kapsamda valiliğimizin himayelerinde özel misafirlerimiz Mersin Kızkalesi’ne giderek 5 gün tatil yapma fırsatı buldular. Yapılan tüm çalışmalar engellilerimizin moral motivasyonunu artırmak ve sosyal hayata uyumlarını hızlandırmaktır” dedi. »Haber Merkezi

