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Doyasıya eğlendiler

Kadışehri ilçesinde, 2022 yılı Yaz Kur’an Kurslarına katılan öğrenciler kurslarını tamamladı. Kurslarını tamamlayan öğrenciler Saraykent ilçesinde bulunan Sultan Hanı Termal Otel’e götürüldü.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 02:11
Doyasıya eğlendiler

Çocuklar, Sultan Hanı Termal Otel’in yüzme havuzlarından faydalanarak doyası eğlendiler. 
Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ve Kadışehri Kaymakamı Yunus Polat, çocuklarla bir süre sohbet etti. 
Kaymakam Polat, “Çocuklarımızın, mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Onların enerjisi bize enerji veriyor. Kur’an Kursu yaz programını tamamlayan çocuklarımızla Saraykent Sultan Hanı Termal Otelde bir araya geldik. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yozgat’ın çocuklarının her şeyin en güzeline, en iyisine layık olduğunu ifade eden Kaymakam Açıkgöz, “İlçemizde Saraykentli çocuklarımızın yüzme öğrenmesi için ücretsiz yüzme kursu açmıştık. Ve bu kurslarda bin 580 çocuğumuz yüzme öğrenmişti. Bugün ise komşu ilçemizin çocuklarını ağırladık. Kadışehri Kaymakamı Sayın Yunus Polat’a bizimle iletişim kurarak çocuklarımıza bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın güzel bir yaz dönemi geçirmeleri için gayret sarf edenlerin tümünden Rabbimiz iki cihanda razı olsun.” dedi. 
» Haber Merkezi

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