Dört bir yanda çalışma

Vatandaşların mağdur olmaması için ilçenin dört bir yanında belediye ekipleri çalışmalara başladı. Gece gündüz demeden çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Belediyemiz olası tüm olumsuzluklara karşı ilçemizin dört bir yanında müdahale ediyor. Kesintisiz ve güvenli ulaşım sağlamak için çalışıyoruz. Gecesini gündüzüne katarak çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum,” dedi.

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