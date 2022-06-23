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Dört bir yanda çalışma

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde geçtiğimiz akşam etkili olan yağmur yağışı sonrası belediye ekipleri çalışmaları hızlandırdı.

23 Haziran 2022 Perşembe 02:11
Dört bir yanda çalışma

Vatandaşların mağdur olmaması için ilçenin dört bir yanında belediye ekipleri çalışmalara başladı. Gece gündüz demeden çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Belediyemiz olası tüm olumsuzluklara karşı ilçemizin dört bir yanında müdahale ediyor. Kesintisiz ve güvenli ulaşım sağlamak için çalışıyoruz. Gecesini gündüzüne katarak çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum,” dedi. 
»Haber Merkezi 
 

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Dört Bir Yanda çalışma
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