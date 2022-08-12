Dört bir yanda çalışma

Belediye tarafından yapımı devam eden bisiklet yolunda sona yaklaşıldı. Sanayi Kavşağı-2. Etap TOKİ Konutları arasında devam eden bisiklet yolu çalışmasında bisiklet tutkunları bu bölgede çok daha rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde bisikletlerini kullanma imkanı bulacak. Öte yandan kaldırım ve yol çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yozgat Belediyesi tarafından bir yandan yol yapım çalışmaları aralıksız sürerken diğer yandan da kaldırım ve yollarda temizlik çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri tarafından haftanın belirli günlerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kaldırım temizliği ve yıkama çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların alt geçitleri de güzel bir şekilde kullanmaları amacıyla alt geçitlerde de temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, hava sıcaklıklarının artması, iş sezonunun başlaması ile birlikte hem yol, hem kaldırım, hem de eksikliğini hissettikleri bisiklet yolları ile alakalı çalışmalara hız kazandırdıklarını söyledi. Belediye ekiplerinin mahallelerde yoğun bir şekilde çalıştığının altını çizen Köse, ‘’Yozgat Belediyesi olarak şehrimizin hem alt yapı, hem de üst yapı çalışmaları yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde en büyük ihalelerimizden birini gerçekleştirdik. İlimizin alt yapısını tamamen yenileyeceğiz ve hem elektrikten tasarruf edeceğiz hem de su kayıp kaçağımızı en aza indireceğiz. Devrim niteliğindeki bu yatırımımız önümüzdeki günlerde başlayacak. Alt yapı çalışmalarımız devam ederken üst yapı çalışmalarımızı da hızlandırdık. Kaldırım, refüj, bisiklet yolu gibi çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene asfalt çalışmalarına da yoğun vereceğiz. Yarım kalan yollarımız ile planladığımız yollarda asfalt çalışmalarına da önümüzdeki günlerde ağırlık vereceğiz. Şuanda bozulan yollarımızda yama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayacağız’’ dedi. »Haber Merkezi

