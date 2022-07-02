Dördüncü dönem başladı

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, Başvuru şartlarını taşıyan işletmeler, 10 Ağustos’a kadar online olarak başvurularını yapabileceklerini belirtti.

Başvurusu onaylananların, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Eylül’e kadar ödeme talebi yapmaları gerektiğini ifade eden İl Müdürü Işık, “Kesin destek onayı, bütçe kapsamında ödeme talep sırasına göre verilecek. Destek programının bir önceki yani üçüncü döneminde başvurusu onaylanan işletmelerin de ödeme talep süresi uzatıldı. Bu durumdaki işletmeler de koşullara uyan personeli istihdam ederek 1 Ağustos’tan başlamak üzere 28 Eylül’e kadar ödeme talebinde bulunabilecek. Destek programının dördüncü döneminin başlamasıyla birlikte 2022 yaz döneminde üniversitelerden ve mesleki ve teknik liselerden mezun olanlar da program kapsamında istihdam edilebilecek” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Işık, “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 liralık geri ödemeli destek alıyor. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabiliyor.

KİMLER KAPSAMDA?

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını öncelik verilen programda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebiliyor. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra meslek lisesi, teknik lise veya mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabiliyor.

BAŞVURU NASIL OLACAK?

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, programın yeni yani dördüncü dönemine www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden başvuru yapabilecek. Dördüncü döneme, 2021 Aralık – 2022 Mart arasında yani üçüncü dönemde başvurusu onaylanan işletmeler başvuru yapamayacak. Ayrıca, üçüncü başvuru döneminde herhangi bir işletmede destek kapsamında istihdam edilen personel de bu başvuru döneminde istihdam edilemeyecek.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM İÇİN UZATMA

Üçüncü dönemde program başvurusu onaylanan işletmeler için şartlar ve geri ödeme takviminde değişiklik olmaksızın ödeme talebi süresi 28 Eylül’e kadar uzatıldı. Bu durumdaki işletmelerin yeniden başvurusu yapmasına gerek kalmayacak. Onaylı başvuru formunda taahhüt ettikleri personel sayısını tamamlayacak şekilde yeni personel istihdam ederek 1 Ağustos’tan başlamak üzere 28 Eylül’e kadar ödeme talebinde bulunabilecek.

DESTEK ÖDEME ŞARTI NEDİR?

“Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı”nda işletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay boyunca istihdam etmeleri isteniyor. Desteği kullanmak isteyen işletmelerde aranan bir diğer önemli kriter de son 12 aydaki ortalama istihdamını koruması.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam edecekleri her bir personel için 100 bin lira geri ödemeli destek alıyor. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabiliyor. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 110 bin liraya çıkıyor.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

Desteği kullanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak. Sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle KOSGEB’e geri ödemede bulunacak. Geri ödemede, herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak.

İSTİHDAMA ODAKLANILDI

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın ilk iki başvuru döneminde 12 bin 289 işletmeye, istihdamlarını salgın öncesindeki seviyede korumaları şartı ile 368 milyon lira işletme sermayesi desteği verildi. Programın üçüncü ve dördüncü başvuru dönemlerinde genç istihdamına odaklanıldı. Üçüncü başvuru döneminde bugüne kadar 33 bin işletmenin 61 bin ilave personel istihdam etmesine katkı sağlandı. Bu işletmelere 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi yapıldı” şeklinde konuştu.

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