Belediye ekipleri tarafından yapımına başlanılan Hacı Bayram Karabulut Caddesinde söküm çalışmaları devam ediyor. Yapılacak olan çalışmalar ile ilçe merkezi yeni görünümüne kavuşacak. Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Çarşı merkezimizde dönüşüm başladı.

32 yıl sonra ilçemiz caddelerini sıcak asfalt ile buluşturmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz.

Hacı Bayram Karabulut Caddesinde (Çarşı), sıcak asfalt dökümü öncesi yol söküm çalışmalarına başladık. Sonrasında ışıklandırmalarımızı yaparak, çarşı merkezimizi ilçemize yakışır bir hale getireceğiz. Çalışmalarımız esnasında çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyor, çok değerli Şefaatli’li hemşehrilerimizin anlayışlarını bekliyoruz” dedi. »Haber Merkezi