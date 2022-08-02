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Dönüşüm başladı

Şefaatli ilçesinde 32 yıl sonra Hacı Bayram Karabulut Caddesi sıcak asfalta kavuşuyor. 

02 Ağustos 2022 Salı 02:11
Dönüşüm başladı

Belediye ekipleri tarafından yapımına başlanılan Hacı Bayram Karabulut Caddesinde söküm çalışmaları devam ediyor. Yapılacak olan çalışmalar ile ilçe merkezi yeni görünümüne kavuşacak. Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “Çarşı merkezimizde dönüşüm başladı
32 yıl sonra ilçemiz caddelerini sıcak asfalt ile buluşturmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. 
Hacı Bayram Karabulut Caddesinde (Çarşı), sıcak asfalt dökümü öncesi yol söküm çalışmalarına başladık.  Sonrasında ışıklandırmalarımızı yaparak, çarşı merkezimizi ilçemize yakışır bir hale getireceğiz. Çalışmalarımız esnasında çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyor, çok değerli Şefaatli’li hemşehrilerimizin anlayışlarını bekliyoruz” dedi. »Haber Merkezi 

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Dönüşüm Başladı
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