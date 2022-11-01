Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 7
az bulutlu
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.978,96
ALTIN
977,11
DOLAR
18,64
STERLİN
21,39
EURO
18,48

Dondurmayı baltayla kesti

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, dünya şampiyonu milli güreşçi hemşehrimiz Rıza Kayaalp ile dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, Kahramanmaraş'ta kentin adıyla özdeşlemiş "Maraş dondurması"nı satır ve baltayla kesti.

01 Kasım 2022 Salı 02:11
Dondurmayı baltayla kesti

Genç Nesil Bilişim ve Spor Kulübü Derneği ile şehirdeki bir pastanenin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in omuzlayarak getirdiği 300 kilogramlık dondurma kütlelerini satır ve baltayla kesen şampiyon sporcular Gazoz ve Demir burada çekiç ile dondurma dövdü.
İkram edilen "Maraş dondurmasını" yiyen şampiyon sporcular, kentteki gazeteciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra gazeteci ve spor yazarı Hüseyin Doğru moderatörlüğünde Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde "Şampiyonlar Kahramanmaraş'ta" etkinliğine katılan sporcuları çok sayıda sporcu ve öğrenci coşkuyla karşıladı.
Dünya şampiyonluğunu 5'inci kez elde ederek rekor kıran Rıza Kayaalp, burada yaptığı açıklamada, güreşe devletin vermiş olduğu destekler sayesinde başladığını belirtti.
Türk devletine olan vefasının hiçbir zaman bitmeyeceğini belirterek katılımcılara güreşe başlama serüveni hakkında bilgi veren Kayaalp, şunları kaydetti: "Hayatımda tek yapmak istediğim şeyi yapıyorum. O yüzden hedef koymanın yaşı yoktur diye düşünüyorum. Hedefler 6-7-8 yaşında da konulabilirmiş. Bunu bireysel olarak kendim yaşadım. Çok küçük yaşlarda güreşçi olmak hayalimdi ve o yeteneği kendimde gördüm. Çünkü güreşerek kendimden yaşça büyük arkadaşları yeniyordum. Allah'a şükürler olsun Avrupa ve dünya şampiyonluklarında bütün rekorları kırarak, herkesi geçerek en çok şampiyonluk sayısına ulaşan sporcu oldum. Bundan dolayı çok mutluyum. Devlete olan vefam hiç bir zaman bitmeyecektir. Kaç tane şampiyonluk kazanırsam kazanayım, güreş eğitim merkezi sayesinde ben buradayım. Orası olmasa ben burada olamazdım. Büyüklerde şimdiye kadar 12 kez Avrupa'da final yaptım, 11 şampiyonluğum var. 9 kez dünyada madalya aldım burada da 5 şampiyonluğum var ve 3 kez de Allah'a şükürler olsun olimpiyatta madalya kazandım. İnşallah son 2 yılım var. 2 yılımı da en iyi şekilde değerlendirip son katılacağım 2 Avrupa, 1 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonası var. Oralarda da yeni şampiyonluklar kazanarak inşallah kırılması çok zor bir rekor bırakmak istiyorum arkamda." »AA
 

Anahtar Kelimeler:
Dondurmayı Baltayla Kesti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çobanlığın kitabı yazıldı
Çobanlığın kitabı yazıldı
Örnek proje tamamlandı
Örnek proje tamamlandı
ilk basamak özgeçmiş
ilk basamak özgeçmiş
“Durum düzeltilmeli”
“Durum düzeltilmeli”
“Gönüllere dokunuyoruz”
“Gönüllere dokunuyoruz”
Vatandaşların dikkatine
Vatandaşların dikkatine
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim