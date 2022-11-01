Dondurmayı baltayla kesti

Genç Nesil Bilişim ve Spor Kulübü Derneği ile şehirdeki bir pastanenin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in omuzlayarak getirdiği 300 kilogramlık dondurma kütlelerini satır ve baltayla kesen şampiyon sporcular Gazoz ve Demir burada çekiç ile dondurma dövdü.

İkram edilen "Maraş dondurmasını" yiyen şampiyon sporcular, kentteki gazeteciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra gazeteci ve spor yazarı Hüseyin Doğru moderatörlüğünde Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde "Şampiyonlar Kahramanmaraş'ta" etkinliğine katılan sporcuları çok sayıda sporcu ve öğrenci coşkuyla karşıladı.

Dünya şampiyonluğunu 5'inci kez elde ederek rekor kıran Rıza Kayaalp, burada yaptığı açıklamada, güreşe devletin vermiş olduğu destekler sayesinde başladığını belirtti.

Türk devletine olan vefasının hiçbir zaman bitmeyeceğini belirterek katılımcılara güreşe başlama serüveni hakkında bilgi veren Kayaalp, şunları kaydetti: "Hayatımda tek yapmak istediğim şeyi yapıyorum. O yüzden hedef koymanın yaşı yoktur diye düşünüyorum. Hedefler 6-7-8 yaşında da konulabilirmiş. Bunu bireysel olarak kendim yaşadım. Çok küçük yaşlarda güreşçi olmak hayalimdi ve o yeteneği kendimde gördüm. Çünkü güreşerek kendimden yaşça büyük arkadaşları yeniyordum. Allah'a şükürler olsun Avrupa ve dünya şampiyonluklarında bütün rekorları kırarak, herkesi geçerek en çok şampiyonluk sayısına ulaşan sporcu oldum. Bundan dolayı çok mutluyum. Devlete olan vefam hiç bir zaman bitmeyecektir. Kaç tane şampiyonluk kazanırsam kazanayım, güreş eğitim merkezi sayesinde ben buradayım. Orası olmasa ben burada olamazdım. Büyüklerde şimdiye kadar 12 kez Avrupa'da final yaptım, 11 şampiyonluğum var. 9 kez dünyada madalya aldım burada da 5 şampiyonluğum var ve 3 kez de Allah'a şükürler olsun olimpiyatta madalya kazandım. İnşallah son 2 yılım var. 2 yılımı da en iyi şekilde değerlendirip son katılacağım 2 Avrupa, 1 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonası var. Oralarda da yeni şampiyonluklar kazanarak inşallah kırılması çok zor bir rekor bırakmak istiyorum arkamda." »AA

