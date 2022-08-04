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Dolu dolu yaz

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Gençlik Merkezi tarafından “Merkezimde Bu Yaz” projesiyle Dini İlimler Atölyesi kapsamında yaz etkinlikleri devam ediyor.

04 Ağustos 2022 Perşembe 02:11
Dolu dolu yaz

Yozgat Gençlik Merkezi ve İl Müftülüğü ortaklığında düzenlenen Dini İlimler Atölyesi kapsamında Gençlik Merkezi üyesi öğrenciler yazı dolu dolu geçiriyor. 
18 Temmuz’da başlayan ve 30 Ağustos'ta bitecek olan proje ile ilgili Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, “Merkezimde Bu Yaz” projesi kapsamında Dini İlimler Atölyesi’ndeki etkinliklerin ildeki tüm gençlik merkezlerinde yapıldığını söyledi. Proje kapsamında 4 sınıfın oluşturulduğunu belirten Sapmaz, 8-14 yaş aralığında 100 öğrencinin katıldığını ve projenin sonunda katılım belgesi verileceğini ifade etti.
HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYORLAR
Proje kapsamında birçok etkinlik yapıldığını ve bu sayede öğrencilerin yazlarını hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdiğini belirten Sapmaz, “Projemiz kapsamında ebru, resim, gitar, keman, bağlama, ney, satranç ve spor faaliyetlerimiz yapılmaktadır. Ayrıca Yozgat Gençlik Merkezimizde ‘Dini İlimler Atölyesi’ kapsamında; Kuran-ı Kerim, dini bilgiler, akıl-zekâ, satranç, ebru, işaret dili, beden dersi, sinema gibi derslerin olduğu kursumuza gelen öğrencilerimizin, eğlenerek öğrendikleri çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.
‘BİLGİ, SPOR, SANAT DEĞERLER İLE GÜZEL’
Sapmaz açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi: “Dini İlimler Atölyesi; 18 Temmuz’da başladı ve 30 Ağustosta bitecek. Kuran-ı Kerim ve dini ilimler dersleri müftülükten gelen eğitmenlerimiz ile ortak protokol kapsamında verilmektedir. Diğer eğitmenlerimizin bir kısmı Halk Eğitim Merkezinden, bir kısmı da gönüllü gençlerimizden oluşmaktadır. Özellikle ‘Değerler eğitimi öğretilmez, yaşanarak kazandırılır.’ düşüncesi ile bütün faaliyetlerimiz aslında değerler eğitimi olarak düşünülmektedir. Bilgi, spor, sanat değerler ile güzeldir” dedi. »Sema Nur Koçaker

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