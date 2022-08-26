Dolu Dolu Yaz

Sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamında “Aylık gönül söyleşileri” programı düzenleyen Yozgat Belediyesi, 2 yıl aradan sonra yaptığı 21. Uluslararası Sürmeli Festivali ile Yozgatlıların yazı eğlenerek geçirmesini sağladı.

“Aylık gönül söyleşileri” programı kapsamında 3 önemli ismi Yozgatlılarla buluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Celal Köse, “Belediyemiz olarak sosyal kültürel faaliyetlerimiz kapsamında birçok çalışmayı hemşehrilerimize sunduk. Ramazan Ayı boyunca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediğimiz mini konserler ve etkinliklerin yanı sıra Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda çocuklarımıza yönelik oyunlar, büyüklerimize yönelik tiyatro eserleri programları düzenledik. Her hafta düzenli olarak yapılan Çarşamba Söyleşilerimize ek olarak belediyemize bağlı konaklarımızda hemşehrilerimize yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Belediyemiz olarak sosyal-kültürel faaliyetler kapsamında çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek ‘Aylık gönül söyleşileri’ programını düzenleyerek önemli isimleri hemşehrilerimizle buluşturduk. Bu kapsamda Haziran ayında televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer’i, Temmuz ayında ünlü Divan Edebiyatçısı Hayati İnanç’ı ve Ağustos ayında ise Mete Yarar’ı hemşehrilerimizle bir araya getirdik” dedi.

‘ORTAK SEVDAMIZ’

Yozgat Belediyesi tarafından 2 yıl aradan sonra düzenlenen 21. Uluslararası Sürmeli Festivali’ne halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Köse, “Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara vermiş olduğumuz Sürmeli Festivalimizi bu sene yeniden düzenledik. Geleneksel olan festivalimiz ilimizin kültürünü yaşatmasına vesile oluyor. Milletleri millet yapan değerler vardır. Bu değerler o ilin tarihi, kültürü, folkloru, türküleri, milli ve manevi değerlerdir. Sürmelide bizim ortak paydamız, ortak değerimiz, ortak kültürümüz, ortak sevdamızdır. Ortak acımız, ortak sevincimizdir. Bizde bu ortak sevincimizi hem yaşatmak istedik hem pandemi sonrası evlerden çıkan hemşehrilerimizin doyasıya eğlenerek bu yazı unutulmaz bir şekilde yaşamalarını amaçladık. Sağolsun hemşehrilerimizden güzel geri dönüşler aldık. Bu dönüşlerle bunu başardığımıza inanıyoruz. Hemşehrilerimiz için Yozgat’ımız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. »Haber Merkezi