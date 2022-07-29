Dolu dolu festival

4 gün sürecek olan Yozgat Sürmeli Festivali programı hakkında Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, açıklama yaptı. Yapılacak olan festival ile Yozgat halkının eğlenceye doyacağını belirten Başkan Köse, her güne ayrı bir program düzenlediklerini ifade etti. 2 yıldır pandemiden dolayı festival yapamadıklarını vurgulayan Köse, bu yıl Sürmeli Festivali’ne devam ettiklerini açıkladı.

Köse, “Pandemi dolayısı Sürmeli Festivallerimize ara vermek zorunda kaldık. Çocuklarımız için Sünnet Şöleni, Uçurtma Şenliği, ikramlar, Ulusal ve Uluslararası Halk dansları toplulukları ve ünlü sanatçıların katılacağı konserlerle hemşerilerimizle bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı. Bu yıl 21’incisi düzenlenecek olan Festivalin Yozgat’ın önemli kültürel değerlerinden olduğunu belirten Köse, “Akşam programları ise genelde eğlenceye yönelik olacak. Biz hiçbir zaman popüler kültürün peşinde gezmeyeceğiz. Yozgat’ı kültür ve sanat şehri olmasını istiyoruz. Yaptığımız çalışmaları da bu yönde yapıp Yozgat’a gerçek manada kültür ve sanatımızı getirmiş olacağız. Festivalimizde doyurucu bir program hazırlandı. Bütün halkımızı şenliklerimize şimdiden davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Yozgat Belediyesi’nin gelenekselleştirdiği Sünnet Şöleni’nin tarihi belirlendi. Sürmeli Festivali kapsamında yapılacak şölende hastanede sünnet ettirilecek olan miniklerin elbise, oyuncak gibi eksiklikleri de alınarak erkekliğe ilk adımı atmaları sağlanacak. 27 Temmuz tarihine kadar kayıtlarını yaptıracak olan ailelerin çocuklarına hediyeler verilerek, bu coşkuyu derinden yaşamaları sağlanacak.

»Selma Şahin

