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Dolu dolu etkinlik

Sorgun ilçesinde, faaliyetlerine aralıksız devam eden Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) Rafting Turu ve Doğa Yürüyüşü düzenliyor. 

26 Eylül 2022 Pazartesi 17:51
Dolu dolu etkinlik

‘Etkin olalım’ ve ‘Etkinleşelim!’ sloganları ile gençleri etkinliklere davet eden SORGED, gençlerin yanında olmaya devam ediyor. 
23-30 Eylül tarihleri arasında “Aktif ol” (“Be active”) sloganı ile Avrupa çapında kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında SORGED tarafından gençlere etkinlik düzenlendi. 23-30 Eylül tarihleri arasında SORGED Yönetim Kurulu tarafından Rafting Turu ve Doğa Yürüyüşü düzenlenecek. 
TAMAMEN DOĞAL ORTAM
Düzenlenecek olan etkinlikler hakkında açıklama yapan SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Tamamen doğal ortamda doğayla uyum içinde mücadele zevkini en yüksek düzeyde yaşamak, takım ruhu, adrenalin, liderlik ve taktik gibi pek çok beceriyi de kazanmak ister misin? Avrupa Spor Haftası her yıl Avrupa'nın dört bir yanından ve ötesinden milyonlarca insan, spor profesyoneli, meraklısı, uzmanı ve dernekleri, dünyanın en büyük spor girişimlerinden birine katılmak için bir araya geliyor. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında “Aktif ol” (“Be active”) sloganı ile Avrupa çapında kutlanıyor. Avrupa Spor Haftası her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran önemli bir projedir. Bizlerde her yıl çeşitli sportif etkinlikler düzenlenerek farkındalık oluşturuyoruz. Bu yılda çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek, spor kültürünün tabana yayılmasına katkı sağlayacağız” dedi. 
RAFTİNG TURU
SORGED tarafından 1 Ekim Cumartesi günü Dünya Rafting Federasyonu tarafından “Mükemmeliyet Merkezi” olarak akredite edilen, Türkiye’nin en büyük yapay rafting parkuru Çekerek Rafting Parkurunda Rafting düzenlenecek.
Saat 12.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek olan etkinlik hakkında bilgilendirme yapan Başkan Uğuz, “Sorgun ve Yozgat'tan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır. Gençlerimize ücretsiz çay, kahve ve ikramlarımız olacaktır. Rafting Turu için Çekerek Belediyesi kişi başı 100 lira talep etmektedir. Rafting turuna katılan her genç, 100 lira giriş ücretini Rafting turu sırasında Çekerek Belediyesine elden ödeme yapacaktır. Son başvuru tarihi 28 Eylül Çarşamba saat 19.00’a kadar. Projeler ve eğitimlerimizden haberdar olmak için Telegram grubumuza katılabilirsiniz” ifadelerini kullandı. 
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Avrupa Spor Haftası her yıl Avrupa'nın dört bir yanından ve ötesinden milyonlarca insan, spor profesyoneli, meraklısı, uzmanı ve dernekleri, dünyanın en büyük spor girişimlerinden birine katılmak için bir araya geldiğini belirten Uğuz, “Bu kapsamda 28 Eylül Çarşamba günü Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında doğa yürüyüşü düzenlenecektir. 28 Eylül Çarşamba günü 16.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecektir. Sorgun ve Yozgat'tan katılacak gençlerimiz için ücretsiz servisimiz olacaktır. Gençlerimize ücretsiz çay, kahve ve ikramlarımız olacaktır. Katılım ücretsizdir. Son başvuru tarihi 28 Eylül Çarşamba saat 19 kadar. Projeler ve eğitimlerimizden haberdar olmak için Telegram grubumuza katılabilirsiniz” şeklinde konuştu. 
»Rabia Şahin 
 

Anahtar Kelimeler:
Dolu Dolu Etkinlik
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