Dolu dolu 2 hafta

İl Müftüsü Ali Gülden, yerel basın mensuplarına “Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası” hakkında bilgi verdi.

1 Ekim Cumartesi günü itibari ile her yıl olduğu gibi bu yıl da Camiler Ve Din Görevlileri Haftasını başlatmış olacaklarını ifade eden Müftü Ali Gülden, “1-7 Ekim tarihleri bu anlamda hem camilerimizin hatırlanması hem o camilerde din hizmeti üreten cami, kuran kursu gibi alanlarda toplumumuza ulaşan din görevlilerimizin hatırlanması bakımından çeşitli etkinliklerde idrak edilmekte. Çeşitli faaliyetler yürütülmekte. Bu vesile ile din görevlilerimiz hatırlanıp onların hal hatırları da sorulmakta. Bu çerçevede bizde Yozgat Müftülüğü olarak bu sene tam camiler haftasının bitimi aynı zamanda Mevlid-i Nebi haftasının da başlangıcına da denk gelmiş olması sebebi ile hem camiler haftası hem de Mevlid-i Nebi haftasını beraberce idrak edecek içerikte bir program planlaması yaptık. Bugün o programlarımızdan hem sizleri haberdar etmek hem de sizler kanalıyla Yozgat halkımıza da ulaşmak düşüncesi ile bir araya gelmiş bulunuyoruz.” dedi.

“HER YAŞTAN İNSANA KURSUMUZ VAR”

Yeni bir eğitim dönemine geçen hafta itibari ile başlandığına değinen Gülden, “Bizim ilimizin hemen hemen her bir köşesinde hatta bazı köylerimize varıncaya kadar Kur’an Kursu faaliyetlerimiz başladı. Geçmiş yıllarda biz Kur’an Kursu eğitimleri yoluyla sadece yetişkinlere, hanım ve beylere olmak üzere iki alanda hizmet verir ve bir de hafızlık kurslarımızla hizmetimizi yürütürdük. Son yıllarda bu hizmetimizde de bir çeşitlenme oldu. İhtiyaç odaklı diye tabir ettiğimiz her yaştan insanımıza açılmış kurslarımızın yanında hafızlık kurslarımız da yine aynı şekilde her yıl artarak öğrenci sayısını, eğitim veren mekân sayısını artırmakta. Bunlara son yıllarda ilave olarak bir de 4-6 yaş diye tabir ettiğimiz eğitim sürecini dâhil ettik ki bu il merkezimizde, sorgun ilçemizde, diğer büyük ilçelerimizde ve tüm ilçelerimizde olmak üzere her yıl artarak devam eden bir eğitim hizmetine dönüşmüş durumda. Biz kayıtlar başlamadan önce bu sene 4-6 yaş kayıtlarımızın dolduğunu gördük. Bu vesile ile Yozgatlı hemşehrilerimize, kardeşlerimize kurumumuza olan güvenleri, ilgileri sebebi ile her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlara bizden bekledikleri şekilde yavrularına eğitim vereceğimizi, onlarla ilgileneceğimizi, onları yarınlara hazırlayacağımızı, dinimizi, devletimizi, milletimizi, anasını, babasını, Allah’ını, peygamberini, kitabını öğrenen nesiller olarak toplum için hazır hale getireceğimizi beyan etmiş olalım.” açıklamasında bulundu.

“DİYANET YAYINLARINDA YÜZDE 45 ORANINDA BİR İNDİRİM”

İl Müftüsü, “Buna ilave olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız, 1-7 Ekim Camiler Haftasını da vesile kılıp akabinde de idrak edeceğimiz Mevlid-i Nebi haftasını da dikkate alarak tüm diyanet yayınlarında yüzde 45 oranında bir indirim kampanyası başlattı. Son yıllarda başkanlığımızın yayınları, Türkiye Diyanet Vakfımızın yayınları alabildiğine çeşitlendi. Hemen hemen her alanda insanımızın ihtiyacını giderecek boyutta eserler ve yayınlar, dini içerikli, sosyal içerikli, felsefi içerikli, bilim içerikli, özellikle eğitim yuvalarında eğitim gören yavrularımızın her kademesindekine hitap edecek türde bir yayın çeşitliliği de Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın arasına girdi. Bu hafta münasebeti ile yapılan indirimden de Yozgatlı kardeşlerimizin de istifade etmesini tavsiye ediyor, bu anlamda yayın evlerimizin online satış, Diyanet İşleri Başkanlığımızın sosyal medya kanallarında ilan ettiği online satış kanallarında bu eserlerin satışa sunulduğunu da sizlere duyurmak isteriz.” ifadelerinde bulundu.

“BİRLİK VE DİRLİĞİMİZİ YAKALADIĞIMIZ GÜN”

Camilerin öneminden bahseden Gülden, “Camiler haftasını sizlerle bir araya gelerek, sizler kanalı ile vatandaşımızı bilgilendirmek vesilesi ile başlatmış olduk. Cuma sohbeti ile bizim ilk camiler haftası etkinliğimiz başlamış ve dolayısı ile cami kürsüsünden tüm halkımızı bizde bir vesile bir daha bilgilendirmiş olacağız. Tabi bu hafta daha ziyade, camilerimizin temizlenmesi, bakımı, onarımı buna ilave olarak cemaat açısı olarak imarı yani vatandaşımızın tekrar camiye gelip camilerimizde dolu dolu, yan yana, diz dize, omuz omuza ibadet etmelerini davet edeceğiz. Bu davetimizi yenileyeceğiz. Zaten bu davet bizim kitabımızda peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in bizlere olan tavsiyelerinde asırlar önce yapıldı. Ama biz yine Hz. Muhammed (S.A.V)’in bu davetini, cami davetini bir araya gelip her türlü derdimizi, her türlü problemimizi, her türlü kaynaşmamızı, birlik ve dirliğimizi yakaladığımız bu mekânları hafta vesilesi ile yeniden hatırlayıp en azından bir müslümanın 5 vakit namaz kılıyorsa bu 5 vaktin bir bölümünü camide kılması, 2 vaktini camide kılıyorsa bunu 3’e çıkarması, 4’ünü kılıyorsa bunu 5’e çıkartması gibi. Herkes kendi hayatında bir basamak daha ileriye adım atmak sureti ile hem ibadet hayatında hem de ibadet mekânları ile olan ilgisi bağlamında bir adım daha öteye gitmesini biz bu hafta vesilesi ile vatandaşlarımızdan bekliyoruz.” dedi.

“DİN GÖREVLİLERİ UNUTULMADI”

Din görevlilerini unutmayan Gülden, “Bu çerçevede biz din görevlilerimizi hatırlamak bağlamında onlarla bir etkinlik de planladık. İnşallah arkadaşlarımızın katılımı ile havanın da müsaade etmesi oranında ilimizin Çalatlı yolu üzerinde ki çıkış noktasında geçmiş yıllarda oluşturulmuş bir ormanlık alan var. Orada din görevlisi arkadaşlarımızla bir araya gelme planı yaptık. Önümüzde ki hafta sonu Pazar günü itibari ile. Hafta onların haftası olması vesilesi ile onlarla bu haftayı yâd edelim. Onlara da çam sakızı çoban armağanı bir hediye de verelim düşüncesi ile de bu planlamayı yaptık. Bunun dışında bu haftanın içerisinde bizim hasta olan din görevlilerimiz, emekli olan din görevlilerimiz yani yıllarını din hizmetine sunmuş kardeşlerimizle bir vesile hatırlayıp onların da kapılarını çalma düşüncesi ile bir planlama yaptık.” diye konuştu.

“KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DE OLMAK ÜZERE”

Gülden, “Buna ilave olarak 7 Ekim itibari ile de Mevlid-i Nebi haftası başlayacak. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye genelinde basına dönük Diyanet İşleri Başkanlığımızın konferans salonunda bir haftanın başlangıcını yaptı. Hem camiler haftasını hem de Mevlid-i Nebi haftası bağlamında. O başlangıçla beraber Türkiye’nin her bir köşesinde hatta dış temsilciliklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de olmak üzere dünyanın her bir köşesinde insan varlığımızın bulunduğu yerlerde bu iki etkinliğin yoğun bir şekilde yapılacağı ilanını yaptı. Bizde Yozgat olarak bu çerçevede 7 Ekim itibar ile mevlit kandili olacak. O akşam cami kürsüsünden bu süreci başlatacağız. Biz her iki etkinliği de dikkate alarak bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızdan 3 hocamızı davet ettik. Din hizmetinde hanım ayağı bizim için önemli. Öteden beri biz din hizmetinde erkekleri biraz daha önceler türde etkinliklere ağırlık vermiştik. Ama son yıllarda o eksiği de biraz daha tamamlamak belki bunu daha ileriye taşıyıp insanların yetiştirilmesinde toplumumuzda özellikle nesillerin ana kucağından başlayarak ana ocağında devam eden o yetişmesini de dikkate alarak hanımlara dönük programlarımızı da biraz daha yoğunlaştırdık. Bu çerçevede Diyanet İşleri Yardımcımız Prof. Dr. Huriye Martı Hanım Efendi inşallah ilimize teşrif buyuracaklar. 10 Ekim itibari ile Mevlid-i Nebi haftası çerçevesinde o tarihte bizim kültür merkezimizde ilimizde ki tüm hanımlara dönük bu daveti sizler kanalıyla ben tekrar Yozgatlı kardeşlerimize iletmiş olayım. O gün tüm hanımları o salonumuzu tıklım tıklım doldurmaya oradan hafta vesilesi ile verilecek mesajları dinleyip en azından o ortamda bir araya gelmeye onları davet etmiş olalım. Özellikle bu sene Mevlid-i Nebi haftasının temasının da cami, cemaat ve irşat başlığı olarak seçilmiş olması da hem camiler haftası ile bu iki haftanın bütünleşmiş olması, bir vesile cami temasının, bir vesile cemaat temasının o cami de oluşacak o camiye gelecek insanların ve buna ilave olarak o camiden halka yönelecek irşad temasının buluşmuş olmasını da önemsiyoruz. İnşallah bu hafta boyunca bu bahsettiğimiz başlık boyunca halkımıza dönük mesajlar verilecek. Çünkü biz hakikatten nasihate, birbirimize yapılması gereken nasihate, iyiliklerin öne çıkarılıp kötülüklerin de önlenmesine dönük hayır ile yâd edilmiş bir ümmet durumundayız. Bu vazifemizi de yerine getirilmesi bağlamında bu haftamız dolu dolu geçecek.” şeklinde konuştu.

“KONFERANS ORTAMINDA BİR ARAYA GELMİŞ OLACAĞIZ”

İl Müftüsü Gülden, “Erkek ayağında da yine Diyanet İşleri Başkanlığımız din işleri yüksek kurulu üyelerinden Diyanet TV’de de akşamları ‘Diyanete Soralım’ programında soru-cevap şeklinde program yürüten İdris Bozkurt beyefendi var. Erkek ayağında da kendisini davet ettik. Onunla da inşallah Yozgatlı kardeşlerimizin erkek kısmına hafta vesilesi ile bir konferans ortamında bir araya gelmiş olacağız. Buna ilave olarak diyanet işleri başkanlığımızdan başkanlık müşaviri Belgin Konarlı Hanım Efendi var. Tabi il ayağında il merkezinde Huriye Martı Hanım efendiyi davet ederken onu da ilçeler bağlamında başkanlıktan bir ses bir nefes olsun düşüncesi ile Sorgun, Sarıkaya gibi ilçelerimize planladık. O da oralarda hanımlar ile bir araya gelecek. Huriye Martı Hanım efendinin ilave bir etkinliği olacak inşallah. O da ilimiz genelinde Yozgat merkez ve sorgunda yoğunluk olmak üzere tüm ilçelerimizde bulunan bizim hanımlara bu hizmeti sunan Kur’an Kursu öğreticilerimiz var. O Kur’an Kursu öğreticilerin tamamıyla aynı gün öğlen sonu ile Huriye Martı Hanım Efendi bir toplantı gerçekleştirecek ki ilimizde ki yürütülen din hizmetleri nasıl daha iyi hale getirilebilir varsa ufak tefek sorunlar nasıl çözebiliriz noktasında bir istişare toplantısı icra edecek. O da bundan sonra ki bu ayakta ki hizmetlerimize bir ivme kazandıracağı düşüncesi ile bunu icra ettik. Bu çerçevede üniversitelerden hocalarımız, farklı ilçelerimizde yine diyanet işleri başkanlığımızdan farklı kademelerde görev yapan kardeşlerimizde farklı ilçelerimizde hafta münasebeti ile icra edilecek programlara iştirak edecekler. Ben kendim de bir vesile Akdağmadeni’nde orada ki kardeşlerimizle bu çerçevede bir araya geleceğiz.” söyleminde bulundu.

“HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTAYA ULAŞIRIZ”

Gülden konuşmasının sonlarına doğru, “Dolu dolu bu iki haftayı idrak etmek adına hem bir taraftan sorumluluklarımızı yerine getirme hem bir taraftan vatandaşımızın kaynaşmasına bir araya gelmesine, özellikle son dönemde sık sık dünyada gördüğümüz haberlere ulaşan o sıkıntılı ortamlardan uzaklaşıp, haberlere yansıyan savaştır kavgadır depremdir felakettir haberlerinin dışında biraz da kendimize dönüp kendi iç dünyamızı imar etme anlamında bir takım dokunuşlar yapma düşüncesindeyiz. İnşallah bu faaliyetlerimiz hedeflediğimiz çerçevenin içinde sağlık sıhhat içerisinde yürür ve hedeflediğimiz noktaya ulaşırız diye temenni ediyorum. Bir vesile vatandaşımıza ulaşma noktasında buraya teşrif buyurup bizim bu bilgilerimizi halkımıza duyuracağınız için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum.” açıklamasında bulundu. »Rabia Şahin